2024-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2024-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adayların sınav günü DGS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

2024-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına ​​​​​​​(2024-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.

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2024-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 2

DGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA

2024-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 3

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 30 Haziran'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

2024-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?) - 4

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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