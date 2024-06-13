2024-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



DİKKAT!



30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.