2024-DGS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı (DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?)
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2024-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adayların sınav günü DGS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, DGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2024-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.