2024 DGS tercih sonuçları: DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı ve artık tercihlerde son saatler. Eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen çok sayıda kişinin başvuru yaptığı DGS tercihleri için sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 DGS tercih sonuçları: DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2024-DGS tercih sonuçlarını ne zaman adayların erişimine açacağı araştırılıyor. Açıklanan sonuçlara göre lisans bölümlerine devam edecek öğrenciler, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 DGS tercih sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

EĞİTİM HABERLERİ

2024 DGS tercih sonuçları: DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan sağlayan DGS tercih süreci devam ediyor.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre başvurular 24 Eylül günü saat 23.59'a kadar sürecek.

2024 DGS tercih sonuçları: DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

Tercih sonuçlarının da başvuruların ardından yapılacak değerlendirmelerin sonrasında açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER