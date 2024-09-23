2024 DGS tercih sonuçları: DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı ve artık tercihlerde son saatler. Eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen çok sayıda kişinin başvuru yaptığı DGS tercihleri için sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2024-DGS tercih sonuçlarını ne zaman adayların erişimine açacağı araştırılıyor. Açıklanan sonuçlara göre lisans bölümlerine devam edecek öğrenciler, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 DGS tercih sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...