2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih

ADAYLARIN KILAVUZU İNCELEMESİ GEREKİYOR

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.



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