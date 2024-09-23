2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını bildirmişti. Peki, 2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih - 1

2024 DGS tercih süreci devam ederken, henüz tercih işlemi yapmayan adaylar ÖSYM'nin belirlediği son gün tarihini öğrenmek istiyor. Öte yandan adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. İşte, 2024-DGS tercihleri hakkında bilgiler...

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2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih - 2

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre başvurular 24 Eylül günü saat 23.59'a kadar sürecek.

2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih - 3

ADAYLARIN KILAVUZU İNCELEMESİ GEREKİYOR

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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