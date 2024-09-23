2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih
Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını bildirmişti. Peki, 2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor?
2024 DGS tercih süreci devam ederken, henüz tercih işlemi yapmayan adaylar ÖSYM'nin belirlediği son gün tarihini öğrenmek istiyor. Öte yandan adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. İşte, 2024-DGS tercihleri hakkında bilgiler...