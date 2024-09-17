2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS kılavuzu yayınlandı mı?

2024 DGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının gözler tercih takvimine çevrildi.



Öte yandan 2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.



2024 DGS tercih tarihleri de henüz belli olmadı.



Konuya dair ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.