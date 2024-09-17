2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS kılavuzu yayınlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından DGS tercih süreci gündeme geldi. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanan 2024-DGS değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.