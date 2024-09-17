2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS kılavuzu yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından DGS tercih süreci gündeme geldi. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS kılavuzu yayınlandı mı? - 1

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanan 2024-DGS değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS kılavuzu yayınlandı mı? - 2

2024 DGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının gözler tercih takvimine çevrildi.

Öte yandan 2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

2024 DGS tercih tarihleri de henüz belli olmadı.

Konuya dair ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS kılavuzu yayınlandı mı? - 3

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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