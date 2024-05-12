2024 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimi: DGS başvurusu ne zaman bitecek?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.



Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.