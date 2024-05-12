2024 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimi: DGS başvurusu ne zaman bitecek?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları devam ediyor. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek. Peki, 2024 Dikey Geçiş Sınavı başvurusu ne zaman bitecek?
Dikey Geçiş Sınavı başvurularının son tarihi merak konusu oldu. 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan ve eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, sayısal ve sözel oturumdan oluşan DGS sınavlarına katılım sağlayacak. İşte, 2024 Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav takvimi...