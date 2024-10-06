2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri ne zaman başlayacak? Ek tercih kılavuzu gözler ÖSYM'de...

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler tercih sürecine çevrildi. Merkezi yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercih dönemi yapılacak. Peki, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri ne zaman başlayacak? Ek tercih kılavuzu gözler ÖSYM'de... - 1

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihleri merak ediliyor. Ek tercih sürecinde yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için tercih yapma fırsatına sahip olacak.

EĞİTİM HABERLERİ

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri ne zaman başlayacak? Ek tercih kılavuzu gözler ÖSYM'de... - 2

DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, üniversite kayıt işlemleri 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanacak ve sonrasında ek tercih süreci için tarihlerin açıklanması bekleniyor.

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri ne zaman başlayacak? Ek tercih kılavuzu gözler ÖSYM'de... - 3

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı. Bu nedenle 2024 yılı ek tercih takviminin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri ne zaman başlayacak? Ek tercih kılavuzu gözler ÖSYM'de... - 4

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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