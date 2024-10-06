2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri ne zaman başlayacak? Ek tercih kılavuzu gözler ÖSYM'de...
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler tercih sürecine çevrildi. Merkezi yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercih dönemi yapılacak. Peki, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihleri merak ediliyor. Ek tercih sürecinde yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için tercih yapma fırsatına sahip olacak.