2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihleri ne zaman başlayacak? Ek tercih kılavuzu gözler ÖSYM'de...

DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, üniversite kayıt işlemleri 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanacak ve sonrasında ek tercih süreci için tarihlerin açıklanması bekleniyor.