2024 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih takvimi: DGS ek tercihleri ne zaman?
ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından 2-7 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Tüm gözler şimdi ÖSYM'nin yapacağı ek tercih duyurusunda. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme işlemlerinde şimdi ise ek tercih takvimi gündeme geldi. İlk yapılan tercihlerin ardından herhangi bir lisans programına geçiş yapamayan adaylar, boş kalan kontenjanlar için ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, 2024 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih takviminde son bilgiler...