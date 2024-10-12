2024 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih takvimi: DGS ek tercihleri ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme işlemlerinde şimdi ise ek tercih takvimi gündeme geldi. İlk yapılan tercihlerin ardından herhangi bir lisans programına geçiş yapamayan adaylar, boş kalan kontenjanlar için ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, 2024 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih takviminde son bilgiler...