2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı'nın geride kalması ile şimdi de sonuç açıklanma tarihi gündeme geldi. 300 binden fazla adayın başvurduğu sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi. İşte, 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi...