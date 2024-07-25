2024 dört yıllık ve iki yıllık bölümler listesi: Sayısal (MF) bölümleri hangileri? Hangi bölümler MF puanıyla tercih ediliyor?
2024 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu kez de tercih süreci adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile tercihlerine yön verecek üniversiteli adayları, sayısal (MF) puan türüyle hangi bölümleri tercih edebileceklerini öğrenmek istiyor. En çok merak edilenlerden biri de sayısal olarak bilinen MF puan türüyle öğrenci alan bölümlerin hangileri olduğu ve bu bölümlerin iş imkanları. Peki, sayısal (MF) bölümleri neler? Hangi bölümler MF puanıyla tercih ediliyor?
2024 üniversite tercih süreciyle birlikte bu yıl yüz binlerce kişi üniversiteli olacak. Tercihlerde MF yani sayısal bölümleri yine birçok adayın ilgi gösterdiği tercihler arasında yer alacak. Lisans ve ön lisans bölümlerinde eğitim alacak adaylar, MF puan türüyle hangi bölümleri tercih edebileceklerini öğrenmek istiyor. İşte, YÖK ve ÖSYM verilerine göre MF puan türleri ile tercih yapılabilecek 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin listesi...