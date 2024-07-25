2024 dört yıllık ve iki yıllık bölümler listesi: Sayısal (MF) bölümleri hangileri? Hangi bölümler MF puanıyla tercih ediliyor?

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratuvar Teknolojisi

Madencilik Teknolojisi

Makine

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Mekatronik

Metalurji

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Podoloji

Polimer Teknolojisi

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyoterapi

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistliği

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seramik ve Cam Tasarımı

Sondaj Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Süt ve Besi Hayvancılığı

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tahribatsız Muayene

Tarım Makineleri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Uçak Teknolojisi

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi

Yapı Ressamlığı

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yaşlı Bakımı

Yat Kaptanlığı