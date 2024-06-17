2024 EKPSS tercih takvimi: EKPSS tercihleri ne zaman?
2024 EKPSS tercih tarihleri için araştırmalar giderek hızlanıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar sonuçlarını öğrendiler. Şimdi gözler tercih tarihlerine çevrildi. EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemlerinin henüz başlamaması, bu kapsamda tercih yapacak adaylar arasında merak uyandırdı. EKPSS'ye giren adaylar heyecanla tercih sürecini takip ediyorlar. İşte, 2024 EKPSS tercih takviminde son gelişmeler...