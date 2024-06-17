2024 EKPSS tercih takvimi: EKPSS tercihleri ne zaman?

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.



Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.



Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.



ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR



ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR



LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR