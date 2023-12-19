2024 İOKBS: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS 2024 ne zaman?

2024 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.