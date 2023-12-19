2024 İOKBS: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS 2024 ne zaman?

Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Peki, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?

2024 İOKBS: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS 2024 ne zaman? - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2024 tarihi binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. İşte, 2024 İOKBS tarihi...

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2024 İOKBS: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS 2024 ne zaman? - 2

2024 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

2024 İOKBS: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS 2024 ne zaman? - 3

KILAVUZ YAYIMLANACAK

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak.

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