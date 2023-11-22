2024 İOKBS TARİHİ BELLİ OLDU: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2024 İOKBS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2024 tarihi belli oldu. Bu gelişmenin ardından öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Peki, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman?

2024 İOKBS TARİHİ BELLİ OLDU: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2024 İOKBS ne zaman? - 1

2024 İOKBS oturum tarihi belli oldu. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, gelecek yıl nisan ayı içinde organize edilecek. İşte, MEB Bursluluk Sınavı tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

2024 İOKBS TARİHİ BELLİ OLDU: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2024 İOKBS ne zaman? - 2

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.

2024 İOKBS TARİHİ BELLİ OLDU: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2024 İOKBS ne zaman? - 3

2024 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

2024 İOKBS TARİHİ BELLİ OLDU: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2024 İOKBS ne zaman? - 4

KILAVUZ YAYIMLANACAK

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak.

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