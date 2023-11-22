2024 İOKBS TARİHİ BELLİ OLDU: MEB Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? 2024 İOKBS ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2024 tarihi belli oldu. Bu gelişmenin ardından öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Peki, MEB Bursluluk Sınavı ne zaman?
2024 İOKBS oturum tarihi belli oldu. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, gelecek yıl nisan ayı içinde organize edilecek. İşte, MEB Bursluluk Sınavı tarihi...