2024 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi: Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak?
2024 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları gündemde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz yıl 3 Aralık tarihinde yapılan 2023-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın başvuruları 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise bu yıl sınavın akıbeti merak ediliyor. Peki, Kaymakamlık Sınavı ne zaman?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na yönelik araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınavın başvuru tarihi ve uygulanma tarihi merak konusu oldu. İşte, 2024 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı hakkında son gelişmeler...