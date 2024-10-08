2024 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi: Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na yönelik araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen sınavın başvuru tarihi ve uygulanma tarihi merak konusu oldu. İşte, 2024 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı hakkında son gelişmeler...