2024 kırtasiye yardımı başvuruları: Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Öğrenciler ve velilerin, eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye telaşı sürüyor. Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir kereye mahsus olarak verilen kırtasiye yardımı başvuruları, 2024-2025 eğitim yılı öncesinde gündem oldu. Öğrenci aileleri defter, kalem ve kağıt gibi ürünleri almak için kırtasiye yardımı başvurusunda bulunuyor. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Kırtasiye yardımı başvurusuna dair araştırmalar okulların açılmasına az bir zaman kala merak konusu oldu. Her yıl bir kere verilen kırtasiye yardımına başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte, 2024 kırtasiye yardımı başvuruları hakkında bilgiler...