KPSS 2024 Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM KPSS alan bilgisi soru kitapçıkları görüntüleme ekranı)

2024-KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları 3.oturumun tamamlanmasından kısa bir süre yayımlandı. Üç oturumdan oluşan KPSS Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, adaylar KPSS alan bilgisi sınav sorularının tamamına online sistem üzerinden ulaşabilecek.

KPSS 2024 Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM KPSS alan bilgisi soru kitapçıkları görüntüleme ekranı) - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavdan kısa bir süre sonra 2024-KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları paylaşıldı. ÖSYM'nin resmi internet adresi ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "2024-KPSS: Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı" denildi.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS 2024 Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM KPSS alan bilgisi soru kitapçıkları görüntüleme ekranı) - 2

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 20 Temmuz'da tamamlanmıştı. Alan bilgisinin 3.oturumu ardından gözler  ÖSYM KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları görüntüleme ekranına çevrilmişti. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2024 Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM KPSS alan bilgisi soru kitapçıkları görüntüleme ekranı) - 3

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU - CEVAP DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik)Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 31 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KPSS 2024 Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM KPSS alan bilgisi soru kitapçıkları görüntüleme ekranı) - 4

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER