KPSS 2024 Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM KPSS alan bilgisi soru kitapçıkları görüntüleme ekranı)
2024-KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları 3.oturumun tamamlanmasından kısa bir süre yayımlandı. Üç oturumdan oluşan KPSS Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, adaylar KPSS alan bilgisi sınav sorularının tamamına online sistem üzerinden ulaşabilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavdan kısa bir süre sonra 2024-KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları paylaşıldı. ÖSYM'nin resmi internet adresi ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "2024-KPSS: Alan Bilgisi Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı" denildi.