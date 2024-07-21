KPSS 2024 Alan Bilgisi soruları ve cevapları yayımlandı (ÖSYM KPSS alan bilgisi soru kitapçıkları görüntüleme ekranı)

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU - CEVAP DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Sınavı’nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik)Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.05'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 31 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.