2024-KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS DHBT sınav yerleri için gözler ÖSYM'de
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına günler kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Adayların DHBT sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki, 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı için son hazırlıklarını yapan memur adayları bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.