2024-KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS DHBT sınav yerleri için gözler ÖSYM'de

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM bünyesinde sınavların giriş belgeleri genellikle 10 gün öncesinde erişime açılıyor. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.



Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Eylül ayının ikinci haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.