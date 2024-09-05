2024-KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS DHBT sınav yerleri için gözler ÖSYM'de

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına günler kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Adayların DHBT sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki, 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2024-KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS DHBT sınav yerleri için gözler ÖSYM'de - 1

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı için son hazırlıklarını yapan memur adayları bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

2024-KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS DHBT sınav yerleri için gözler ÖSYM'de - 2

ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı 22 Eylül'de yapılacak.

2024-KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS DHBT sınav yerleri için gözler ÖSYM'de - 3

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM bünyesinde sınavların giriş belgeleri genellikle 10 gün öncesinde erişime açılıyor. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Eylül ayının ikinci haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

2024-KPSS DHBT sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? KPSS DHBT sınav yerleri için gözler ÖSYM'de - 4

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER