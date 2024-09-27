2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi: KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı yapıldı. 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı. Sınavın geride kalması ile katılım sağlayan memur adayları şimdi ise değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi...