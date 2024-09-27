2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi: KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı yapıldı. 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi: KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı. Sınavın geride kalması ile katılım sağlayan memur adayları şimdi ise değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi...

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2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi: KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Tarafından uygulanan KPSS DHBT sınavının sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayabilecek.

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi: KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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