2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi: KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



KPSS DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ