KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı
2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda; "2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. KPSS ÖABT sınav giriş belgesi AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebiliyor.
2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav giriş belgeleri sınava kısa bir süre kala yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada; Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS ÖABT Sınava Giriş Belgesi’ni online olarak alabilecekleri hatırlatıldı.