2024-KPSS Branş Bazında Sıralamalar güncellendi: Branş bazında sıralama ne için kullanılır?
2024-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim): Branş Bazında Sıralamalar güncellendi. Güncellenen KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldı. Peki, 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamalar nedir, nasıl sorgulanır?
ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamaları açıklandı. 2024-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş bazında sıralamalar online olarak görüntülenebilecek.