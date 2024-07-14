2024 KPSS Lisans sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİR MİLYON 600 BİN ADAY BAŞVURU YAPTI

14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.



Bu adayların 526 bin 947’si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak.



20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak.