2024 KPSS Lisans sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek-Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenecek. KPSS maratonunun başlaması ile sonuçlar da gündeme geldi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS maratonu 14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla start aldı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.
120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.
Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Alan Bilgisi Sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.