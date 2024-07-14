2024 KPSS Lisans sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek-Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenecek. KPSS maratonunun başlaması ile sonuçlar da gündeme geldi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS Lisans sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

KPSS maratonu 14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarıyla start aldı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.

120 sorudan oluşan test için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Alan Bilgisi Sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

EĞİTİM HABERLERİ

2024 KPSS Lisans sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

2024 KPSS Lisans sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

BİR MİLYON 600 BİN ADAY BAŞVURU YAPTI

14 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Bu adayların 526 bin 947’si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak.

20-21 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak.

2024 KPSS Lisans sonuç tarihi: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KPSS 2024 SINAV TAKVİMİ

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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