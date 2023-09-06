2024 KPSS ne zaman? İşte 2024 Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim KPSS tarihlerinde son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının 2024 tarihleri şimdiden gündemde. Söz konusu sınavların gelecek yıl ne zaman yapılacağı memur adaylarınca sorgulanıyor. Peki, 2024 KPSS ne zaman?

2024 KPSS ne zaman? İşte 2024 Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim KPSS tarihlerinde son durum - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenlediği KPSS'nin gelecek yılki başvuru ve oturum tarihleri, farklı düzeylerden mezun binlerce memur adayınca merak ediliyor. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl ara ile lisans oturumları ise her yıl düzenleniyor. İşte, 2024 KPSS takvimine dair son bilgiler...

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2024 KPSS ne zaman? İşte 2024 Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim KPSS tarihlerinde son durum - 2

2024 KPSS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

KPSS'nin 2024 oturum ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Söz konusu tarihlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2024 sınav takvimi ile kesinlik kazanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 KPSS ne zaman? İşte 2024 Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim KPSS tarihlerinde son durum - 3

ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ KPSS HAKKINDA BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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