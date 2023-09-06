2024 KPSS ne zaman? İşte 2024 Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim KPSS tarihlerinde son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının 2024 tarihleri şimdiden gündemde. Söz konusu sınavların gelecek yıl ne zaman yapılacağı memur adaylarınca sorgulanıyor. Peki, 2024 KPSS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenlediği KPSS'nin gelecek yılki başvuru ve oturum tarihleri, farklı düzeylerden mezun binlerce memur adayınca merak ediliyor. KPSS'nin önlisans ve ortaöğretim oturumları iki yıl ara ile lisans oturumları ise her yıl düzenleniyor. İşte, 2024 KPSS takvimine dair son bilgiler...