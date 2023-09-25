2024 KPSS Önlisans ne zaman? İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihlerinde son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran ön lisans mezunu vatandaşların katılım sağlayacağı, KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. Peki, 2024 Önlisans KPSS ne zaman?

2024 KPSS Önlisans ne zaman? İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihlerinde son durum - 1

Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce önlisans mezunu vatandaşın başvuru yapacağı Önlisans KPSS sınavı için araştırmalar hız kazandı. İşte, 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihlerinde son durum...

EĞİTİM HABERLERİ

2024 KPSS Önlisans ne zaman? İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihlerinde son durum - 2

KPSS ÖNLİSANS OTURUMU NE ZAMAN?


KPSS önlisans sınavları 2 yılda bir düzenlenmektedir. Adaylar puanlarıyla 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabilir.

KPSS önlisans sınavı geçtiğimiz yıl (2022) yapıldığından bu yıl organize edilemeyecek. Bir sonraki oturum 2024 yılında ÖSYM tarafından yapılacak.

KPSS önlisans oturumunun gelecek yılki takvimine dair bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 KPSS Önlisans ne zaman? İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihlerinde son durum - 3

ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ KPSS HAKKINDA BİLGİ


Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

DAHA FAZLA GÖSTER