2024 KPSS Önlisans ne zaman? İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihlerinde son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran ön lisans mezunu vatandaşların katılım sağlayacağı, KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. Peki, 2024 Önlisans KPSS ne zaman?
Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce önlisans mezunu vatandaşın başvuru yapacağı Önlisans KPSS sınavı için araştırmalar hız kazandı. İşte, 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihlerinde son durum...