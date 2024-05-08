2024 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi: Lise KPSS başvuruları ne zaman?

2024-KPSS Lisans başvuruları başladı. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde, din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak. Lisans başvuru takviminin başlaması ile lise mezunu adaylar da kendi öğrenim düzeylerine ait sınavın başvuru tarihine odaklandı. İşte, Lise KPSS başvurularında son durum...