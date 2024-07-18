2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru kılavuzu

Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu vatandaşlar için İki yıl ara ile düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları alınmaya başladı. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Peki, Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS Ortaöretim başvuru ücreti ne kadar olacak?

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru kılavuzu - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi başvuruları alınmaya başladı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Öte yandan KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. İşte, 2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları hakkında bilgiler...

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2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru kılavuzu - 2

LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli olmuştu.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18 Temmuz 2024 itibariyle başladı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Öte yandan KPSS Ortaöretim geç başvuru tarihleri ise 6-7 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru kılavuzu - 3

ORTAÖRETİM KPSS BAŞVURU EKRANI

LİSE KPSS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

LİSE KPSS BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru kılavuzu - 4

KPSS ORTAÖRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim başvuruları, 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti ÖSYM tarafından 350 TL olarak belirlendi.

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru kılavuzu - 5

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN? 

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.

2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru kılavuzu - 6

ÖSYM DUYURDU

2024-KPSS Ortaöğretim  başvuruları hakkında ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim), 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

KPSS Ortaöğretim’e başvurular 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır.

DHBT’ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024 KPSS Ortaöğretim’e başvuraraksınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir."

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