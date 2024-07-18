2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS başvuru kılavuzu
Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu vatandaşlar için İki yıl ara ile düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının başvuruları alınmaya başladı. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Peki, Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS Ortaöretim başvuru ücreti ne kadar olacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi başvuruları alınmaya başladı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Öte yandan KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. İşte, 2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları hakkında bilgiler...