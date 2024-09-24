2024-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuç tarihi

KPSS ortaöğretim sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Peki, 2024-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuç tarihi - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler KPSS ortaöğretim sonuç tarihine çevrildi.

EĞİTİM HABERLERİ

2024-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuç tarihi - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise düzeyinde KPSS sınavı sonuçları için ekim ayı işaret edildi. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

2024-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuç tarihi - 3

KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.

2024-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuç tarihi - 4

SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.

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