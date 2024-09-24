2024-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuç tarihi
KPSS ortaöğretim sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasını bekliyor. ÖSYM takvimine göre KPSS lise sınavı sonuçları ekim ayında ilan edilecek. Peki, 2024-KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler KPSS ortaöğretim sonuç tarihine çevrildi.