2024-KPSS Ortaöğretim Sınav tarihi: Lise KPSS ne zaman, kaç gün kaldı?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavına geri sayım bitmek üzere. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Şimdi ise sınav tarihi gündemde. Peki, Lise KPSS ne zaman?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınav tarihi: Lise KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? - 1

2024-KPSS Ortaöğretim sınavına katılım sağlayacak memur adayları araştırmalarına hız verdi. İki yıl ara ile düzenlenen sınav, yakın zaman sonra organize edilecek. İşte, 2024-KPSS Ortaöğretim Sınav tarihi...

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2024-KPSS Ortaöğretim Sınav tarihi: Lise KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? - 2

LİSE KPSS NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

2024-KPSS Ortaöğretim Sınav tarihi: Lise KPSS ne zaman, kaç gün kaldı? - 3

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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