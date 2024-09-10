2024-KPSS Ortaöğretim Sınav tarihi: Lise KPSS ne zaman, kaç gün kaldı?
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavına geri sayım bitmek üzere. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Şimdi ise sınav tarihi gündemde. Peki, Lise KPSS ne zaman?
2024-KPSS Ortaöğretim sınavına katılım sağlayacak memur adayları araştırmalarına hız verdi. İki yıl ara ile düzenlenen sınav, yakın zaman sonra organize edilecek. İşte, 2024-KPSS Ortaöğretim Sınav tarihi...