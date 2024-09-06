2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024-KPSS Ortaöğretim sınav saati ve süresi

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından haftalar önce paylaşılan takvim doğrultusunda sınav 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı hazırlıklarını sürdüren memur adaylarının gündemindeki konulardan biri de sınav saati ve süresi oldu.