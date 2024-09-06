2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024-KPSS Ortaöğretim sınav saati ve süresi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adaylar sınav için son kontrollerini yapıyor. Sınav saati ve süresi hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 2024-KPSS Ortaöğretim sınav kılavuzunu inceliyor. Peki, 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024-KPSS Ortaöğretim sınav saati ve süresiyle ilgili bilgileri derledik.
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından haftalar önce paylaşılan takvim doğrultusunda sınav 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı hazırlıklarını sürdüren memur adaylarının gündemindeki konulardan biri de sınav saati ve süresi oldu.