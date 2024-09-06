2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024-KPSS Ortaöğretim sınav saati ve süresi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adaylar sınav için son kontrollerini yapıyor. Sınav saati ve süresi hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 2024-KPSS Ortaöğretim sınav kılavuzunu inceliyor. Peki, 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024-KPSS Ortaöğretim sınav saati ve süresiyle ilgili bilgileri derledik.

2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024-KPSS Ortaöğretim sınav saati ve süresi - 1

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından haftalar önce paylaşılan takvim doğrultusunda sınav 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı hazırlıklarını sürdüren memur adaylarının gündemindeki konulardan biri de sınav saati ve süresi oldu.

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2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024-KPSS Ortaöğretim sınav saati ve süresi - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024-KPSS Ortaöğretim sınav saati ve süresi - 3

KPSS ortaöğretim sınavı giriş belgeleri sınava kısa bir süre kala paylaşıldı. Sınava katılım sağlayacak olan adayların sınav günü sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.

2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024-KPSS Ortaöğretim sınav saati ve süresi - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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