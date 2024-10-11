2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? Lise KPSS tercihleri bekleniyor
KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçlarının açıklanması ile şimdi de ÖSYM'nin tercih süreci gündeme geldi. Aldıkları puanlar kapsamında kamu kurumlarında istihdam edilme hayali kuran binlerce lise mezunu, KPSS Ortaöğretim tercih sürecine odaklandı. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de uygulanan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile memur atamasına yönelik beklentiler de arttı. Pek çok lise mezunu memur adayı, ÖSYM'nin tercih kılavuzuna dair araştırmalarına hız verdi.