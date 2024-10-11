2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? Lise KPSS tercihleri bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 15 Eylül'de uygulanan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile memur atamasına yönelik beklentiler de arttı. Pek çok lise mezunu memur adayı, ÖSYM'nin tercih kılavuzuna dair araştırmalarına hız verdi.