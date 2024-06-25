2024 KPSS sınav giriş yerlerinde son durum: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS Lisans sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...