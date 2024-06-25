2024 KPSS sınav giriş yerlerinde son durum: KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS'nin bu yılki lisans oturumlarına geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için artık son günler. Tüm gözler sınav giriş belgelerinde. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 KPSS Lisans sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...