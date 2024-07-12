2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre lise yerleştirme sonuçları tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci 28 Haziran 2024 tarihinden bu yana devam ediyor. Tercih işlemlerini geride bırakan öğrenciler ve aileleri, LGS tercih sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimine göre lise yerleştirme sonuçları tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için araştırmalar başladı. Tercih sürecinin son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimine çevrildi.