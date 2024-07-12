2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre lise yerleştirme sonuçları tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci 28 Haziran 2024 tarihinden bu yana devam ediyor. Tercih işlemlerini geride bırakan öğrenciler ve aileleri, LGS tercih sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimine göre lise yerleştirme sonuçları tarihi...

2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre lise yerleştirme sonuçları tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları için araştırmalar başladı. Tercih sürecinin son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimine çevrildi.

EĞİTİM HABERLERİ

2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre lise yerleştirme sonuçları tarihi - 2

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, 17 Temmuz'a kadar alınacak.

2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre lise yerleştirme sonuçları tarihi - 3

Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.

2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre lise yerleştirme sonuçları tarihi - 4

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

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