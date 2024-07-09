2024 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri alınmaya devam ediyor. Henüz tercih yapmayan liseli adayları son tercih tarihini merak ederken, tercihlerini tamamlayan adaylar ise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına odaklandı. Öte yandan bu sorulara yanıt ise MEB tarafından gelmişti. Peki, lise tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 LGS tercih sürecinde zaman daralıyor. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklanmıştı. e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebiliyor. Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor. Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.