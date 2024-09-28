2024 Lise KPSS sonuçları: KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Lise mezunu vatandaşlara yönelik, iki yılda bir ÖSYM tarafından tarafından organize edilen KPSS Ortaöğretim sınavının 2024 etabı sona erdi. Yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınav için şimdi ise sonuç açıklaması bekleniyor. Peki KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır?
2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS ortaöğretim oturumu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacak. İşte, 2024 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin ayrıntılar...