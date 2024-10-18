2024 lise KPSS tercihleri: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamuda memur olmak adına KPSS oturumlarına katılım sağlayan lise mezunu yüz binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı tercih sürecine odaklandı. Yakın zaman önce KPSS 2024 Ortaöğretim branş sıralamaları açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından adayların beklentileri de yükseldi. İşte, ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercihlerinde son gelişmeler...