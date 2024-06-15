2024 Lise tercih süreci: LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" adresinden yayımladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapıldı. 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından sonuçlar açıklanacak ve akabinde de tercih süreci başlayacak.