2024-MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı (EKYS sonuç sorgulama)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 18 Şubat tarihinde düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. Adaylar, 2024 EKYS sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresinden ulaşabilecek.

2024-MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı (EKYS sonuç sorgulama) - 1

 ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (İOKBS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla sonuçlar ilan edildi. 

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2024-MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı (EKYS sonuç sorgulama) - 2

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2024-MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı (EKYS sonuç sorgulama) - 3

SONUÇ AÇIKLAMASI

ÖSYM sonuç açıklamasında; "18 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2024-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

2024-MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı (EKYS sonuç sorgulama) - 4

Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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