2024-MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı (EKYS sonuç sorgulama)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 18 Şubat tarihinde düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. Adaylar, 2024 EKYS sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresinden ulaşabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (İOKBS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla sonuçlar ilan edildi.