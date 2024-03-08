2024-MEB-EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı (EKYS sonuç sorgulama)

Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.