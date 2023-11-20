2024 MSÜ TAKVİMİ: MSÜ sınav başvurusu ne zaman? MSÜ oturumu ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, MSÜ başvuru tarihleri belli oldu. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar da MSÜ'nün 2024 takvimine odaklandı. Peki, MSÜ başvurusu ne zaman? MSÜ 2024 ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı, askeri öğrenci olabilmek için sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte MSÜ sınav ve başvuru tarihleri kesinlik kazandı. İşte, 2024 MSÜ takvimi...