2024 MSÜ TAKVİMİ: MSÜ sınav başvurusu ne zaman? MSÜ oturumu ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı, askeri öğrenci olabilmek için sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte MSÜ sınav ve başvuru tarihleri kesinlik kazandı. İşte, 2024 MSÜ takvimi...