2024 ÖABT ne zaman? 2024 Öğretmenlik Alan Sınavı tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi. KPSS'ye katılacak tüm adaylar, KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorunda. Öte yandan öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT'ye katılacaklar. İşte, 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi...