2024 Öğretmenler Günü tarihi: Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?
Ülkemizde görev yapan öğretmenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Öğretmenler Günü, kasım ayının başlamasıyla gündeme geldi. Bu özel günün tarihi hem öğrenciler hem de öğrenci velilerinin yanı sıra öğretmenlerin aile üyeleri ve yakın çevresindeki kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?
Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını aldığı gün, Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiş ve Türkiye'de yer yıl bu tarih yeni nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin öneminin ön plana alınarak kutlandığı gün olarak bilinmekte. 1981 yılından bu yana kutlanan bu özel günün ne zaman olduğu araştırılıyor. İşte, 2024 Öğretmenler Günü tarihi...