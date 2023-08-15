2024 Önlisans KPSS ne zaman? KPSS Önlisans oturumu için geri sayım
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2023-KPSS) ait tüm oturumlar geride kaldı. Lisans KPSS oturumlarının geride kalması ile şimdi de ön lisans yani iki yıllık bölümlerden mezun memur adaylarının sınav beklentisi başladı. Peki, KPSS önlisans oturumu ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumlarının da tamamlanması ile bu yıl düzenlenecek lisans KPSS oturumları sona erdi. Şimdi önlisans ve ortaöğretim KPSS sınavları gündemde. İşte, KPSS önlisans oturumlarına dair son bilgiler...