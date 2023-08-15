2024 Önlisans KPSS ne zaman? KPSS Önlisans oturumu için geri sayım

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2023-KPSS) ait tüm oturumlar geride kaldı. Lisans KPSS oturumlarının geride kalması ile şimdi de ön lisans yani iki yıllık bölümlerden mezun memur adaylarının sınav beklentisi başladı. Peki, KPSS önlisans oturumu ne zaman?

2024 Önlisans KPSS ne zaman? KPSS Önlisans oturumu için geri sayım - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumlarının da tamamlanması ile bu yıl düzenlenecek lisans KPSS oturumları sona erdi. Şimdi önlisans ve ortaöğretim KPSS sınavları gündemde. İşte, KPSS önlisans oturumlarına dair son bilgiler...

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2024 Önlisans KPSS ne zaman? KPSS Önlisans oturumu için geri sayım - 2

KPSS ÖNLİSANS OTURUMU NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavları 2 yılda bir düzenlenmektedir. Adaylar puanlarıyla 2 yıl boyunca açılan kadrolara başvuru yapabilir.

KPSS önlisans sınavı geçtiğimiz yıl (2022) yapıldığından bu yıl organize edilemeyecek. Bir sonraki oturum 2024 yılında ÖSYM tarafından yapılacak.

KPSS önlisans oturumunun gelecek yılki takvimine dair bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 Önlisans KPSS ne zaman? KPSS Önlisans oturumu için geri sayım - 3

ÖSYM'NİN DÜZENLEDİĞİ KPSS HAKKINDA BİLGİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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