2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? Lise KPSS sınav ve başvuru tarihi

Kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilecek lise mezunu vatandaşların belirlenmesinde önem arz edecek Ortaöğretim KPSS'nin 2024 oturumu için geri sayım sürüyor. Söz konusu sınav için başvuru takvimini sorgulayan vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını inceliyor. İşte, 2024 Lise KPSS takvimi...