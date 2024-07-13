2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? Lise KPSS sınav ve başvuru tarihi
Lise mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı iki yılda bir organize ediliyor. Geçen yıl yapılmayan sınav bu yıl Türkiye genelinde yapılacak. Lisans KPSS'de başvuru sürecinin tamamlanması ve Ön Lisans KPSS başvuru sürecinin de sona ermesinin ardından bu kez Ortaöğretim KPSS merak konusu oldu. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
Kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilecek lise mezunu vatandaşların belirlenmesinde önem arz edecek Ortaöğretim KPSS'nin 2024 oturumu için geri sayım sürüyor. Söz konusu sınav için başvuru takvimini sorgulayan vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını inceliyor. İşte, 2024 Lise KPSS takvimi...