2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? Lise KPSS sınav ve başvuru tarihi

Lise mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı iki yılda bir organize ediliyor. Geçen yıl yapılmayan sınav bu yıl Türkiye genelinde yapılacak. Lisans KPSS'de başvuru sürecinin tamamlanması ve Ön Lisans KPSS başvuru sürecinin de sona ermesinin ardından bu kez Ortaöğretim KPSS merak konusu oldu. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?

2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? Lise KPSS sınav ve başvuru tarihi - 1

Kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilecek lise mezunu vatandaşların belirlenmesinde önem arz edecek Ortaöğretim KPSS'nin 2024 oturumu için geri sayım sürüyor. Söz konusu sınav için başvuru takvimini sorgulayan vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını inceliyor. İşte, 2024 Lise KPSS takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? Lise KPSS sınav ve başvuru tarihi - 2

2024 LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? Lise KPSS sınav ve başvuru tarihi - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.

2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? Lise KPSS sınav ve başvuru tarihi - 4

LİSE KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?


2 Temmuz'da başvuruları biten KPSS Önlisans oturumu için başvuru ücreti 350 lira olarak belirlenmişti.

2024 Ortaöğretim KPSS başvuru ücreti de ÖSYM tarafından sınav kılavuzu yayımlanınca netleşecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER