2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES başvuru tarihleri ne zaman açıklanır?

ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2024 YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES tarihleri ne zaman belli olacak? - 3

2024 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri bu açıklamanın ardından netlik kazanacak.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.