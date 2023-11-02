2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES başvuru tarihleri ne zaman açıklanır?

Üniversiteye yerleştirme için yapılan YKS, memur adaylarının katılım sağladığı KPSS, akademik kariyer hedefleyenlerin başvurduğu ALES ve iki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği DGS sınavlarının 2024 tarihleri sorgulanıyor. Peki, 2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak?

2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES başvuru tarihleri ne zaman açıklanır? - 1

Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavları organize eden ÖSYM'nin, 2024 yılında uygulayacağı sınavların tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlayacağı 2024 sınav takvimi ile birlikte YKS, KPSS, DGS, ALES ve ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavların tarihleri belli olacak.  İşte, ÖSYM 2024 sınav takvimi ve söz konusu sınavlar hakkında bilgi...

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2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES başvuru tarihleri ne zaman açıklanır? - 2

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 ÖSYM sınav takvim henüz yayımlanmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor.

2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES başvuru tarihleri ne zaman açıklanır? - 3

ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2024 YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES tarihleri ne zaman belli olacak? - 3
2024 yılında organize edilecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri bu açıklamanın ardından netlik kazanacak.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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