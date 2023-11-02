2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? YKS-KPSS-YÖKDİL-MSÜ ve ALES başvuru tarihleri ne zaman açıklanır?
Üniversiteye yerleştirme için yapılan YKS, memur adaylarının katılım sağladığı KPSS, akademik kariyer hedefleyenlerin başvurduğu ALES ve iki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği DGS sınavlarının 2024 tarihleri sorgulanıyor. Peki, 2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak?
Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı sınavları organize eden ÖSYM'nin, 2024 yılında uygulayacağı sınavların tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlayacağı 2024 sınav takvimi ile birlikte YKS, KPSS, DGS, ALES ve ÖSYM'nin düzenlediği diğer sınavların tarihleri belli olacak. İşte, ÖSYM 2024 sınav takvimi ve söz konusu sınavlar hakkında bilgi...