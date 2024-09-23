2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 ÖZYES SONUÇLARI

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2024-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.