2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler BESYO tercihlerine çevrildi. Peki, 2024-2025 BESYO tercihleri ne zaman yapılacak?

2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklanması ile şimdi de tercih süreci adayların gündeminde yer almaya başladı. Parkur sınavlarının sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi BESYO tercih süreçlerini bekliyor.

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2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

2024 ÖZYES SONUÇLARI

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2024-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BESYO tercih tarihleri henüz belli olmadı.

ÖSYM'nin yakın zaman içinde sürece dair duyuru yapacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda açıklama geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

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