2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler BESYO tercihlerine çevrildi. Peki, 2024-2025 BESYO tercihleri ne zaman yapılacak?
Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklanması ile şimdi de tercih süreci adayların gündeminde yer almaya başladı. Parkur sınavlarının sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi BESYO tercih süreçlerini bekliyor.