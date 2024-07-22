2024 PMYO başvurularında son durum: PMYO başvuruları ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu da adayların erişimine açıldı. Sonuçların ilanı ile 2024 PMYO polis alımları gündeme geldi. Peki, 2024 PMYO başvurusu ne zaman başlayacak?
PMYO polis alımları, YKS sonuçlarının ilanının ardından polisllik mesleği hayali kuran binlerce gencin araştırdığı konu oldu. Geçen senelerde YKS sonuçlarının ardından PMYO polis alımına dair detaylar da netlik kazanıyordu. Tüm gözler şimdi 2024 PMYO alımı başvuru takviminde. İşte, Polis alımında son gelişmeler...