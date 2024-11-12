2024 sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte okulların kapanacağı tarih

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ara tatilin ardından sömestr tatili başlayacak. İlk dönem karnelerini alacak olan öğrenciler tatilin ardından ise yeni döneme başlayacak. İşte, MEB 2024-2025 sömestr tatili tarihi...