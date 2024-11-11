2024 sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte okulların kapanacağı tarih
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak. Öğrenciler şimdiden karne alacakları 15 tatilin tarihine odaklandı. Peki, okullarda sömestr tatili ne zaman?
Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ara tatilin ardından sömestr tatili başlayacak. İlk dönem karnelerini alacak olan öğrenciler tatilin ardından ise yeni döneme başlayacak. İşte, MEB 2024-2025 sömestr tatili tarihi...