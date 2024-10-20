2024 sonuç tarihi: TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Türk Eğitim Vakfı burs başvuruları geride kaldı. Türk Eğitim Vakfı'ndan üniversite öğrencilerine verilecek olan burs ödemeleri için sonuçların ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Peki, TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türk Eğitim Vakfı (TEV)'nın 2024-2025 akademik yılı burs başvuruları, 16 Eylül-11 Ekim 2024 tarihlerinde, TEV’in Obigenç isimli mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Tüm gözler şimdi yapılacak değerlendirmenin ardından burs başvuru sonuçlarında olacak. İşte, 2024-2025 TEV burs başvuru sonuçları