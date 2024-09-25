2024 TUS/2 tercih dönemi: TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

2024-TUS 2. dönem tercihlerine geri sayım başladı. TUS sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile puanları kapsamında branş tercihi yapmak isteyen doktorlar, 2024-TUS 2. dönem tercih takviminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. İşte, 2024 TUS/2 tercih döneminde son gelişmeler...