2024 ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI: TYT-AYT ve YDT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi almak isteyen adayların katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS-2024) kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi, (TYT) Alan Yeterlilik Testleri, (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) tarihleri merak konusu oldu. Peki, TYT-AYT ve YDT ne zaman?

2024 ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI: TYT-AYT ve YDT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? - 1

ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, (TYT) YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi belli oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

2024 ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI: TYT-AYT ve YDT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? - 2

2024 YKS TAKVİMİ BELLİ OLDU

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar ise 17 Temmuz’da açıklanacak.

2024 ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI: TYT-AYT ve YDT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? - 3

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar ise 17 Temmuz’da açıklanacak.

2024 ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI: TYT-AYT ve YDT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? - 4

2024 TYT-AYT VE YDT NE ZAMAN?

Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da ‘Temel Yeterlilik Testi’ne, 9 Haziran’da ise ‘Alan Yeterlilik Testi’ne girecek.

DAHA FAZLA GÖSTER