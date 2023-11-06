2024 ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI: TYT-AYT ve YDT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi almak isteyen adayların katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS-2024) kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi, (TYT) Alan Yeterlilik Testleri, (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) tarihleri merak konusu oldu. Peki, TYT-AYT ve YDT ne zaman?
ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, (TYT) YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi belli oldu.