2024 Üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. Herhangi bir programa yerleşen adaylar da kayıt takvimine odaklandı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise 2024 üniversite kayıt takvimi sorgulanıyor.