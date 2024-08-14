2024 Üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. Herhangi bir programa yerleşen adaylar da kayıt takvimine odaklandı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

2024 Üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 1

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise 2024 üniversite kayıt takvimi sorgulanıyor.

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2024 Üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 2

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?


2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

2024 Üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? - 3

YKS İKİNCİ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

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