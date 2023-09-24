2024 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav ve başvuru takvimi bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce her yıl üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavı düzenleniyor. 2024 YKS sınavının ne zaman yapılacağı da milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gelecek yıl ilk kez girecekleri YKS'nin hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın net tarihlerini merak ediyor. Peki, 2024 üniversite sınavı ne zaman?

2024 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav ve başvuru takvimi bekleniyor - 1

Üniversitede lisans ve ön lisans eğitimi hayaliyle girecekleri YKS sınavı için tarih araştırması binlerce öğrenci tarafından yapılıyor. Bu yıl girdikleri YKS sınavının sonrasında istedikleri puanı elde edemeyen öğrenciler de bir sonraki yılın sınav tarihlerini merak ediyor. İşte, 2024 YKS oturumları hakkında bilgiler...

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2024 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav ve başvuru takvimi bekleniyor - 2

2024 YKS NE ZAMAN?


2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

2024 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav ve başvuru takvimi bekleniyor - 3

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK




ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer verceğiz.

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