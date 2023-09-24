2024 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav ve başvuru takvimi bekleniyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce her yıl üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları sınavı düzenleniyor. 2024 YKS sınavının ne zaman yapılacağı da milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gelecek yıl ilk kez girecekleri YKS'nin hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın net tarihlerini merak ediyor. Peki, 2024 üniversite sınavı ne zaman?
Üniversitede lisans ve ön lisans eğitimi hayaliyle girecekleri YKS sınavı için tarih araştırması binlerce öğrenci tarafından yapılıyor. Bu yıl girdikleri YKS sınavının sonrasında istedikleri puanı elde edemeyen öğrenciler de bir sonraki yılın sınav tarihlerini merak ediyor. İşte, 2024 YKS oturumları hakkında bilgiler...